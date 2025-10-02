Інтерфакс-Україна
Медицина
13:24 02.10.2025

Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

1 хв читати
Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

Для проходження профілактичного медичного огляду (чекапу) українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку, створену у "Дія", повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"При досягненні дня народження після 40 років через місяць буде приходити певне пушповідомлення в "Дії" про те, що ви можете скористатися програмою національного ЧЕКАПу і провірити стан свого здоров’я. Вам прийдуть кошти на карточку, яка створена в "Дії", ви вибираєте заклад охорони здоров’я, в якому можете пройти відповідний перелік досліджень, консультації лікаря і лабораторні і інструментальні дослідження", - сказав він на ютюб-каналі Міністерства охорони здоров’я.

Ляшко уточнив, що в рамках чекапу "в разі виявлення певних відхилень від стану здоров’я", пацієнти зможуть отримати електронний рецепт, щоб безкоштовно отримати лікарські засоби.

Як повідомлялося, загальнонаціональна кампанія профілактичних медоглядівсартує з 1 січня 2026 року. Проєктом держбюджету на цю програму передбачено 10 млрд грн.

Теги: #картка #дія #чекап

