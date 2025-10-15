Інтерфакс-Україна
Медицина
20:03 15.10.2025

МОЗ шукає дієві механізми оплати держпрограми чекапів для українців вікової категорії 40+

МОЗ шукає дієві механізми оплати держпрограми чекапів для українців вікової категорії 40+

Міністерство охорони здоров'я шукає дієві механізми оплати державної програми чекапів для українців, яким більше 40 років, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Так, дійсно, ми хочемо з 1 січня 2026 року запустити таку програму для людей після 40 років будь-якого віку. Це серцево-судинні, це діабет і це ментальне здоров'я. З цього стартуємо, бо на це у нас є доказова база, яка показує, що ефективно можна виявляти під час скринінгових досліджень", - сказав він в ефірі телемарафону.

Він повідомив, що механізм чекапів передбачає, що генерується карточка, на яку надходять кошти, людина обирає для себе зручний час та лікарню, де може зробити цей чекап.

"Зараз це ще дискусія, на який період часу будуть даватися кошти для того, щоб людина ними могла скористатися. Перелік лікарень буде, бо лікарня повинна відповідати вимогам, робити ті інструментальні лабораторні дослідження, які визначає держава", - сказав він.

За словами міністра, МОЗ також очікує, що до цієї програми долучаться і приватні клініки, при тому що буде визначена вартість чекапу, яку компенсує держпрограма.

"Ми визначаємо суму, за цю суму ви повинні надати базовий перелік досліджень. Ця сума вже узгоджена з ринком і комунальними закладами, і приватними закладами. Вона нормальна, працююча і сервісо-орієнтована, для того, щоб кожній людині було зручно отримати цю послугу", - сказав він.

Як повідомлялося, уряд в проєкті держбюджету на 2026 рік передбачив 10 млрд грн на адресну виплату для громадян віком від 40 років на проходження комплексного скринінгу здоров’я (чекапу), у який увійдуть перевірка на серцево-судинні захворювання, діабет і стан ментального здоровʼя.

