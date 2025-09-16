Інтерфакс-Україна
Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення фінансування медичних держзакупівель на 29%, до 15,1 млрд грн

Фінансування державних закупівель медичних товарів у 2026 році збільшиться на 29% порівняно з доведеним на початок 2025 року обсягом - до 15,1 млрд грн.

Як повідомляє ДП "Медичні закупівлі України" (МЗУ), це передбачено проєктом державного бюджету на 2026 рік.

МЗУ уточнює, що з урахуванням додаткового фінансування бюджет медичних закупівель в 2025 році складає 14,6 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2026 році фінансування сфери охорони здоров'я складає 258 млрд грн, в тому числі з них 191,6 млрд грн на фінансування Програми медичних гарантій (ПМГ). Крім того, проєкт держбюджету передбачає продовження фінансування спільного проєкту МОЗ, Мінветеранів та НСЗУ з безоплатного зубопротезування та стоматологічної допомоги для військових і ветеранів, на який передбачено 1,3 млрд грн, фінансування послуги для військовослужбовців та інших категорій щодо забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин 190 млн грн, програму профілактичних медичних оглядів (чекапів) для громадян віком від 40 років передбачено 10 млрд грн.

 

