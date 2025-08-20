Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава - Свириденко

Кабінет міністрів України розширив перелік безоплатних ліків і медичних виробів, що закуповує держава, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко

"У сфері медицини: розширюємо перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава… Рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, з нового у списку: ліки від аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань; медвироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.