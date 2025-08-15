Психологи УЧХ провели понад 2 тисячі консультацій в цьому році

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Психологи Українського Червоного Хреста (УЧХ) провели понад 2 тисячі консультацій від початку року.

"Якщо ви пережили наслідки війни, втратили близьких, дім або опинилися у кризовій ситуації - ви не самі. Психологи Українського Червоного Хреста надають індивідуальні та групові консультації, допомагаючи впоратися зі стресом, тривогою, емоційним виснаженням та відновити психологічну рівновагу. Так, від початку року наша команда провела понад 2 тисячі консультації, підтримавши майже 900 людей у 23 регіонах України", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Крім того, психологи проводять просвітницькі заходи для громад, навчають адаптаційних навичок та сприяють розвитку емоційної стійкості. Окремо вони працюють із командами УЧХ і громадами, допомагаючи уникнути вигорання волонтерам і працівникам та створюючи підтримувальні мережі.