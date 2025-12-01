Волонтери УЧХ допомагали евакуювати людей під час повітряної атаки РФ на Миколаїв

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) евакуювали людей під час ранкової атаки російських БпЛА на Миколаїв.

"Сьогодні вранці Миколаїв знову зазнав чергового удару. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Миколаївській області оперативно прибув на місце події. У тісній координації з рятувальниками ДСНС України волонтери здійснили обхід території для виявлення постраждалих. Провели оповіщення населення про необхідність евакуації, допомогли людям швидко та організовано залишити небезпечну зону та забезпечили евакуацію літніх людей та громадян із маломобільних груп населення, які самостійно не могли вийти з квартир", — повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

Крім того, фахівці надали першу психологічну допомогу людям під час очікування закінчення тривоги у безпечному приміщенні.

За інформацією ДСНС України, внаслідок падіння уламків російського БпЛА на дах 9-поверхівки у Миколаєві загорілась шахта ліфта. З будинку та двох сусідніх, а також поруч розташованих дитсадка та ліцею евакуйовано 240 людей.