Інтерфакс-Україна
Події
15:29 03.12.2025

УЧХ продовжує набір у першу групу програми #REDpreneur Women

1 хв читати
УЧХ продовжує набір у першу групу програми #REDpreneur Women
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує набір у першу групу учасниць програми #REDpreneur Women, яка підтримує ветеранок через розвиток бізнесу та соціальних інновацій в Україні.

“Учасниці отримають доступ до комплексної програми розвитку, яка включає бізнес-навчання у партнерстві з Ukrainian Future Business Incubator, онлайн-тренінги з підприємництва, фінансів, стратегічного планування, маркетингу та менторську підтримку від досвідчених підприємців та експертів”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Крім того, програма передбачає грантове фінансування у розмірі 7 тис. євро.

До програми можуть долучитися ветеранки віком від 18 років, які завершили військову службу, мають бізнес-ідею або хочуть розвинути власну справу, прагнуть професійного зростання та нових можливостей. Дедлайн подачі заявок — 18 грудня 2025 року

Програму реалізує УЧХ у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом, Міністерством у справах ветеранів та Українським ветеранським фондом за підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency. Навчальна та менторська частина реалізується спільно з Ukrainian Future Business Incubator у межах міжнародної франшизи REDpreneur.

 

Теги: #women #redpreneurua #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 02.12.2025
Волонтери УЧХ цілодобово допомагають постраждалим у Вишгороді після ударів російських БпЛА

Волонтери УЧХ цілодобово допомагають постраждалим у Вишгороді після ударів російських БпЛА

18:20 01.12.2025
Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

Волонтери УЧХ розгорнули пункт допомоги у Дніпрі на місці ракетного удару РФ

13:32 01.12.2025
Волонтери УЧХ допомагали евакуювати людей під час повітряної атаки РФ на Миколаїв

Волонтери УЧХ допомагали евакуювати людей під час повітряної атаки РФ на Миколаїв

14:45 30.11.2025
20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

20 волонтерів УЧХ було залучено до ліквідації наслідків атаки БпЛА по Вишгороду

14:16 29.11.2025
УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

11:46 28.11.2025
УЧХ обговорив гуманітарні наслідки війни на міжнародному круглому столі у Швеції

УЧХ обговорив гуманітарні наслідки війни на міжнародному круглому столі у Швеції

17:38 27.11.2025
УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

16:35 27.11.2025
УЧХ розпочав всеукраїнську програму зустрічей для ветеранів

УЧХ розпочав всеукраїнську програму зустрічей для ветеранів

11:40 27.11.2025
Громадський центр УЧХ відкрився у Запоріжжі

Громадський центр УЧХ відкрився у Запоріжжі

12:25 26.11.2025
Волонтери УЧХ допомагали ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Запоріжжя

Волонтери УЧХ допомагали ліквідувати наслідки російської атаки БпЛА на Запоріжжя

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

ОСТАННЄ

Рада ухвалила закон про вступну кампанію‑2026

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

"Ексрегіонал" отримав 15 років позбавлення волі за коригування ворожих атак по Сумщині - СБУ

Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

Рада затвердила формат та правила вступної кампанії 2026р, НМТ проходитиме в один день

Російського космонавта Артем’єва усунули від місії Crew-12 після підозр у спробі шпигунства проти SpaceX

Єврокомісар Домбровскіс: репараційна позика не завдає шкоди Центробанку РФ та пропонує сильні захисні механізми країнам ЄС

"Генерал Черешня" повідомив про оновлення флагманського перехоплювача БпЛА AIR Pro

Фон дер Ляєн: ми врахували більшість занепокоєнь Бельгії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА