УЧХ продовжує набір у першу групу програми #REDpreneur Women

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує набір у першу групу учасниць програми #REDpreneur Women, яка підтримує ветеранок через розвиток бізнесу та соціальних інновацій в Україні.

“Учасниці отримають доступ до комплексної програми розвитку, яка включає бізнес-навчання у партнерстві з Ukrainian Future Business Incubator, онлайн-тренінги з підприємництва, фінансів, стратегічного планування, маркетингу та менторську підтримку від досвідчених підприємців та експертів”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Крім того, програма передбачає грантове фінансування у розмірі 7 тис. євро.

До програми можуть долучитися ветеранки віком від 18 років, які завершили військову службу, мають бізнес-ідею або хочуть розвинути власну справу, прагнуть професійного зростання та нових можливостей. Дедлайн подачі заявок — 18 грудня 2025 року

Програму реалізує УЧХ у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом, Міністерством у справах ветеранів та Українським ветеранським фондом за підтримки австрійського фонду NACHBAR IN NOT та Austrian Development Agency. Навчальна та менторська частина реалізується спільно з Ukrainian Future Business Incubator у межах міжнародної франшизи REDpreneur.