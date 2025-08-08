УЧХ очолює рейтинг доброчинних організацій України
Український Червоний Хрест (УЧХ) втретє поспіль очолює рейтинг доброчинних організацій України за версією Асоціації благодійників.
"За підсумками 2024 року ми втретє поспіль очолюємо рейтинг "ТОП 100+ доброчинних організацій України", який щорічно готує Асоціація благодійників України. Це визнання — результат неймовірної командної роботи", - написав УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.
Як повідомили у департаменті комунікацій та маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, організація визнана найпрозорішою та найпотужнішою благодійною структурою країни, яка ефективно реагує на гуманітарні виклики, допомагає населенню в умовах війни та впроваджує масштабні програми підтримки.
УЧХ об’єднує тисячі людей, які щодня надають допомогу в шелтерах, на гуманітарних пунктах, у віддалених громадах, а також під час надзвичайних ситуацій. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну (24 лютого 2022 р.) УЧХ надав допомогу та підтримку понад 13 млн людей.
УЧХ — найбільша гуманітарна організація в Україні, що з 1918 року надає допомогу постраждалим від воєн, надзвичайних ситуацій та стихійних лих. Діяльність УЧХ охоплює програми першої допомоги, мінної безпеки, відновлення житла, реагування на надзвичайні ситуації, підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також програми грошової допомоги.