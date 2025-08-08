УЧХ очолює рейтинг доброчинних організацій України

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) втретє поспіль очолює рейтинг доброчинних організацій України за версією Асоціації благодійників.

"За підсумками 2024 року ми втретє поспіль очолюємо рейтинг "ТОП 100+ доброчинних організацій України", який щорічно готує Асоціація благодійників України. Це визнання — результат неймовірної командної роботи", - написав УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Як повідомили у департаменті комунікацій та маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, організація визнана найпрозорішою та найпотужнішою благодійною структурою країни, яка ефективно реагує на гуманітарні виклики, допомагає населенню в умовах війни та впроваджує масштабні програми підтримки.

УЧХ об’єднує тисячі людей, які щодня надають допомогу в шелтерах, на гуманітарних пунктах, у віддалених громадах, а також під час надзвичайних ситуацій. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну (24 лютого 2022 р.) УЧХ надав допомогу та підтримку понад 13 млн людей.

УЧХ — найбільша гуманітарна організація в Україні, що з 1918 року надає допомогу постраждалим від воєн, надзвичайних ситуацій та стихійних лих. Діяльність УЧХ охоплює програми першої допомоги, мінної безпеки, відновлення житла, реагування на надзвичайні ситуації, підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також програми грошової допомоги.