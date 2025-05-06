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Український Червоний Хрест (УЧХ) цього року навчить першій допомозі 3000 надзвичайників.

"У межах Меморандуму про співпрацю між Українським Червоним Хрестом та Державною службою з надзвичайних ситуацій України, інструктори Українського Червоного Хреста проведуть тренінги для рятувальників в усіх областях країни. До кінця 2025 року близько 3000 надзвичайників отримають життєво важливі знання", - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

Перші тренінги вже стартували у понеділок.

"Ми навчатимемо надзвичайників згідно 48-годинній програмі. Її ми вперше проводитимемо з початку повномасштабного вторгнення", – розповила керівниця департаменту першої допомоги УЧХ Надія Ямненко.

Програма включає багато практики і розбір надання першої допомоги у різних ситуаціях — від дрібних ран, опіків, травм до допомоги під час пологів, мінно-вибухових травм, синдромі тривалого стиснення й надання серцево-легеневої реанімації. Це надасть змогу рятувальникам швидко й правильно реагувати на загрозливі для здоровʼя людини ситуації до прибуття медиків.

Навчання проводитиметься у межах наказу Міністерства охорони здоров’я від 4 серпня 2021 р. № 1627 щодо підготовки осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні надавати домедичну допомогу з курсу "Перший на місці події".