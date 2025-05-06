УЧХ цього року навчить першій допомозі 3000 надзвичайників
Український Червоний Хрест (УЧХ) цього року навчить першій допомозі 3000 надзвичайників.
"У межах Меморандуму про співпрацю між Українським Червоним Хрестом та Державною службою з надзвичайних ситуацій України, інструктори Українського Червоного Хреста проведуть тренінги для рятувальників в усіх областях країни. До кінця 2025 року близько 3000 надзвичайників отримають життєво важливі знання", - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.
Перші тренінги вже стартували у понеділок.
"Ми навчатимемо надзвичайників згідно 48-годинній програмі. Її ми вперше проводитимемо з початку повномасштабного вторгнення", – розповила керівниця департаменту першої допомоги УЧХ Надія Ямненко.
Програма включає багато практики і розбір надання першої допомоги у різних ситуаціях — від дрібних ран, опіків, травм до допомоги під час пологів, мінно-вибухових травм, синдромі тривалого стиснення й надання серцево-легеневої реанімації. Це надасть змогу рятувальникам швидко й правильно реагувати на загрозливі для здоровʼя людини ситуації до прибуття медиків.
Навчання проводитиметься у межах наказу Міністерства охорони здоров’я від 4 серпня 2021 р. № 1627 щодо підготовки осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні надавати домедичну допомогу з курсу "Перший на місці події".