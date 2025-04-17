Інтерфакс-Україна
Медицина
13:14 17.04.2025

НСЗУ перевірить використання КТ у державних та комунальних клініках

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НСЗУ перевірить використання КТ у державних та комунальних клініках

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) перевірить використання комп’ютерних томографів у державних та комунальних клініках через виявлене нацслужбою фактичне низьке навантаження на це обладнання.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

"Фактичне навантаження на комп’ютерні томографи залишається значно нижчим за потенційні можливості. За інформацією, внесеною до ЕСОЗ, один апарат у середньому виконує від чотирьох до дев’яти досліджень на день. При цьому одна команда рентгенологів технічно здатна проводити від 20 до 30 обстежень за зміну. Це може свідчити як про неефективне використання обладнання, так і про можливі маніпуляції з даними", - сказав Ляшко за підсумками презентації результатів аналізу проведення комп’ютерної томографії у закладах охорони здоров’я, які надають послуги в межах ПМГ.

За даними НСЗУ, у 2024 році для надання послуг у межах ПМГ законтрактовані лікарні використовували 301 апарат комп’ютерної томографії. Найбільша кількість апаратів працює в Дніпропетровській (29), Одеській (21), Вінницькій (17), Львівській (17) та Харківській (17) областях.

Впродовж року в електронну систему ЕСОЗ було внесено 498434 записів про проведені КТ-дослідження, з них 92% профінансовані в межах ПМГ, решта як платні послуги. При цьому 52% досліджень були проведені пацієнтам під час стаціонарного лікування.

Ляшко наголосив, що МОЗ за останні роки забезпечило державні та комунальні заклади охорони здоров’я 233 комп’ютерними томографами на суму понад 3,5 млрд грн.

"Для мене неприйнятно, коли пацієнти звертаються на гарячу лінію зі скаргами, що не можуть отримати безоплатну КТ-послугу за направленням або змушені чекати в черзі тижнями. Якщо дані не вносяться до електронної системи, це або свідчить про відсутність пацієнтів, що виглядає малоймовірно, або — про маніпуляції, які дозволяють брати неформальні платежі. Я доручив НСЗУ врахувати ці дані під час формування плану моніторингових перевірок і реагувати відповідно", - сказав Ляшко.

Комп’ютерна томографія в межах ПМГ є безоплатною для пацієнта за наявності направлення та медичних показань. Тариф НСЗУ за таку послугу складає 542,50 грн — за КТ без контрасту, 1216,75 грн — за КТ з контрастуванням.

Теги: #перевірка #кт #нсзу

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