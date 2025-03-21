Інтерфакс-Україна

Медицина

11:07 21.03.2025

УЧХ допомагає більш ніж 7,8 тисячам літніх людям

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УЧХ допомагає більш ніж 7,8 тисячам літніх людям
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ)  допомагає самотнім літнім людям у 23 областях та столиці України.

«Ми підтримуємо тих, хто через стан здоровʼя потребує допомоги у побуті. Наші соціальні помічники не просто виконують роботу, це люди на яких можна завжди покластися», – зазначає генеральний директор Українського Червоного Хреста Максим Доценко, якого цитує организація у Фейсбуці у п'ятницю..

Соціальні помічники допомагають у виконанні повсякденних завдань: закупівля продуктів, засобів гігієни та ліків; заміна постільної білизни, прання речей, гігієнічні процедури; прибирання, приготування їжі, супровід до лікаря.

На сьогодні 1 329 соціальних помічників УЧХ надають підтримку 7 825 самотнім літнім людям у 853 населених пунктах, охоплюючи 23 області України та Київ.

УЧХ зазначає, що з 2022 р. зросла кількість самотніх літніх людей, адже їх рідні вимушені були переїхати до інших областей України або за кордон. У відповідь на цю проблему команда напряму «Догляд вдома» максимально розширила географію діяльності, щоб допомогти людям не залишитись на самоті. Водночас, проблему соціальної ізоляції та питання залученості до життя громади вдалось вирішити завдяки розвитку мережі клубів активного довголіття. З 2023 р. в західних областях завдяки підтримці Німецького Червоного Хреста стали активно відкриватись такі клуби. Їх поява у різних регіонах дала можливість людям літнього віку знайти однодумців, заручитись підтримкою та знову відчути себе в безпеці.

 

Теги: #доценко #тчху #соцпідтримка #учх

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