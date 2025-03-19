Інтерфакс-Україна

Медицина

12:20 19.03.2025

Мобільні бригади УЧХ з початку війни надали понад 1, 2 млн медпослуг

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Мобільні бригади УЧХ з початку війни надали понад 1, 2 млн медпослуг

Мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста (УЧХ) з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надали понад 1 млн 200 тис. медичних послуг населенню.

“Наразі 101 мобільна медична бригада (ММБ) Українського Червоного Хреста щодня надає допомогу людям у 23 областях України. З початку повномасштабної війни надано понад 1,2 млн медичних послуг, таких як консультації, обстеження та перенаправлення”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Мобільні медичні бригади — це команди професіоналів, серед яких сімейні лікарі, медичні сестри та водії, які виїжджають у громади, де доступ до медичних послуг обмежений або взагалі відсутній. Їхня мета — забезпечити доступність послуг первинної медичної допомоги, в тому числі виміряти артеріальний тиск, рівень глюкози в крові, сатурацію, а за потреби — видати нагально необхідні безрецептурні ліки загальної дії або скерувати пацієнтів до фахівців.

«Мобільні медичні бригади не є регулярною медичною службою. Їх місія — підтримка держави у наданні медичних послуг населенню, яке постраждало від війни», — зазначив генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

З лютого 2022 р. ММБ активно працюють в усіх регіонах, особливо в місцях, де значно зросла кількість внутрішньо переміщених осіб.

Влітку 2023 р. ММБ брали участь у ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області — бригади одразу виїхали до підтоплених населених пунктів, щоб надати медичну та психологічну допомогу постраждалим.

Окрім того, постійна мобільна медична бригада була створена у Херсонській області у липні 2024 р. В Одеській області в червні 2024 р. почала діяти мультидисциплінарна бригада, що працює з акцентом на реабілітацію та психосоціальну підтримку дітей з особливостями розвитку.

Графіки та маршрути виїздів мобільних медичних бригад формуються у співпраці з головними лікарями Центрів первинної медико-санітарної допомоги та враховують потреби громад. Завчасно про візити інформують місцеві амбулаторії та фельдшерські пункти.

 

Теги: #мобільні_бригади #доценко #тчху #учх

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