Інтерфакс-Україна
17:38 27.11.2025

УЧХ взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів у Стокгольмі

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест взяв участь у зустрічі Консультативної групи донорів (Donor Advisory Group) у Стокгольмі.

"Генеральний директор Українського Червоного Хреста  Максим Доценко та заступниця генерального директора Олена Стокоз з робочим візитом відвідали Швецію. Вони взяли участь у щорічній зустрічі Консультативної групи донорів Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, що проходила 24–25 листопада у Стокгольмі", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Під час спеціальної сесії, присвяченої локалізації та місцевому лідерству, керівники УЧХ розповіли про особливості гуманітарного контексту в Україні, про основні напрями роботи організації, а також про її роль та співпрацю з державними органами влади та місцевими громадами.

Участь української делегації у заході дозволила представити країнам-учасникам консультативної групи досвід УЧХ у розвитку мережі осередків, зміцненні спроможності, підтримці волонтерів та розбудові довіри в громадах. Керівництво УЧХ звернуло увагу на важливість довгострокових інвестицій у стійкість громад як ключову умову ефективного гуманітарного реагування. 

Цьогоріч зустріч Консультативної групи донорів була зосереджена на трьох ключових напрямках: посилення роботи організацій у сфері підготовленості до криз для зменшення людських втрат; розширення та урізноманітнення джерел фінансування; просування гуманітарної допомоги, яка здійснюється та очолюється на місцевому рівні (локалізація). Учасники зустрічі також обговорили виклики та глобальні зміни, а також їхній вплив на діяльність національних товариств, потреби населення й очікування громад.

