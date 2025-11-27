Інтерфакс-Україна
Медицина
11:40 27.11.2025

Громадський центр УЧХ відкрився у Запоріжжі

1 хв читати
Громадський центр УЧХ відкрився у Запоріжжі
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив свій Громадський центр у Запоріжжі.

“У Запоріжжі працюватиме Громадський центр Українського Червоного Хреста... Це простір, створений для людей та про людей, де кожен зможе отримати підтримку, необхідні послуги та відчути себе у безпеці”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Центр стане осередком корисних ініціатив, психологічної підтримки, освітніх заходів, соціальних консультацій та взаємодопомоги. Тут працюватимуть фахівці, готові надати індивідуальну та групову підтримку, допомогти адаптуватися до складних життєвих обставин та знайти ресурси для відновлення.

 

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

