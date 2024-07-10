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16:28 10.07.2024

Зеленський на другий день роботи у Вашингтоні анонсував швидке рішення щодо F-16, нові безпекові угоди та близько десяти зустрічей із лідерами

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Зеленський на другий день роботи у Вашингтоні анонсував швидке рішення щодо F-16, нові безпекові угоди та близько десяти зустрічей із лідерами
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський на другий день свого офіційного візиту до Вашингтона для участі в саміті НАТО анонсував дуже швидке рішення партнерів щодо F-16 для України, підписання нових безпекових угод і понад десять зустрічей з іноземними лідерами.

"Сьогодні продовжуємо роботу у Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення щодо F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні", - заявив він у відеозверненні.

За словами Зеленського, "вчора для України ми отримали рішення ще про п’ять систем "Петріот" і десятки інших систем ППО, сьогодні - рішення щодо літаків".

Також, президент анонсував підписання двох нових безпекових угод із партнерами. "Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту – наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно".

"І наші зустрічі. Буде щонайменше десять перемовин з лідерами країн. Вдячний усій нашій команді за активність", - сказав президент.

Зокрема, заявив він, "сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США – обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних".

Теги: #нато #саміт #зеленський

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