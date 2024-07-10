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15:55 10.07.2024

Столтенберг: Це буде історичний саміт, на якому ми ухвалимо важливі рішення щодо України

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Столтенберг: Це буде історичний саміт, на якому ми ухвалимо важливі рішення щодо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що майбутній саміт альянсу, який відбудеться 10-11 липня у Вашингтоні, буде історичним не тільки тому, що це ювілейний саміт, а й тому, що союзники ухвалять важливі рішення щодо України.

"Це буде історичний саміт, тому що ми святкуватимемо 75-ту річницю найуспішнішого в історії альянсу. Але ми будемо не тільки святкувати. Ми також ухвалимо дуже важливі для майбутнього рішення стосовно стримування й оборони, щодо України і щодо того, як розширювати наше партнерство, зокрема з нашими партнерами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - заявив він у середу у Вашингтоні перед початком саміту НАТО.

Говорячи про рішення, які стосуються України, генсек НАТО зазначив, що очікує узгодження союзниками "істотного пакета, який складатиметься з п'яти елементів". "Одним із них є командування НАТО для України для надання допомоги та навчання у сфері безпеки, (другим) є довгострокова обіцянка продовжувати й підтримувати нашу підтримку України, (третім) нові оголошення про негайну військову підтримку, включно з протиповітряною обороною, та (четвертим) нові двосторонні угоди про безпеку між союзниками по НАТО та Україною", - деталізував Столтенберг.

Він також оголосив, що НАТО має намір активізувати зусилля щодо забезпечення повної оперативної сумісності між українськими силами та силами НАТО, зокрема за допомогою нового центру навчання в Польщі. "Загалом ці п'ять елементів є міцним мостом для України до членства в альянсі, і я впевнений, що союзники потім підтвердять своє зобов'язання про те, що Україна стане членом НАТО", - переконаний Столтенберг.

Теги: #нато #столтенберг #саміт

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