Керівник психологічної служби МВС: Можливо, є сенс на держрівні створити спільноти ветеранів за принципом "рівний - рівному"

Психологи системи МВС України працюють із військовослужбовцями за ізраїльськими протоколами, отримують супервізійну підтримку, консультуються в американських психологів і психіатрів, знайомляться з їхньою ветеранською політикою, зазначає начальник управління психологічного забезпечення МВС України Андрій Костюк.

"У нас вийшла змістовна та плідна співпраця з ізраїльськими колегами: робили спільні зустрічі та навчання психологів кожного підрозділу МВС за ізраїльським протоколом. Також зробили те, що раніше ніхто не робив – упровадили супервізійну підтримку", - розповів Костюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, раз на місяць відбуваються зустрічі, на яких ізраїльські колеги підтримують психологів МВС, також спільно коригуються програми роботи з військовослужбовцями.

"Використовуємо й американський досвід. Знайомилися з їхньою ветеранською політикою, вивчали, як вони займаються процесом реабілітації", - додав керівник психологічної служби.

Також, наголосив він, плідна співпраця склалася з університетом Каліфорнії. "Їхні професори-психіатри, психологи дають нам більш глибокі знання з когнітивно-поведінкової терапії, роботи з ПТСР тощо", - уточнив Костюк.

"З досвіду США та інших зарубіжних країн, можливо, є сенс упровадити на державному рівні так звані терапевтичні спільноти за принципом "рівний - рівному", - висловив думку керівник психологічної служби.

Він пояснив, що йдеться про об'єднання військових у спільноти, де зустрічі відбуваються без участі психолога.

"Вони встановлюють свої правила комунікації та допомагають один одному - це добре впливає на їх відновлення", - розповів Костюк.