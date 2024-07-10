Зеленський та Байден проведуть у Вашингтоні зустріч 11 липня

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден проведуть зустріч 11 липня у Вашингтоні в будівлі, де проходитиме саміт НАТО, повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 11 липня, щоб обговорити нашу непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Зустріч проводитиметься о 13:30 (20:30 за київським часом – ІФ-У) у будівлі, де проводитиметься саміт НАТО", - повідомила Жан-П'єр під час брифінгу в Білому домі.

За її словами, ця зустріч стане третьою між двома президентами за останні тижні, зокрема, після їхньої зустрічі у Франції та Італії в рамках саміту "Великої сімки".

"Вона покликана продемонструвати силу співпраці між нашими країнами", - наголосила Жан-П'єр.