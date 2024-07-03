Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, бої точаться на межі каналу "Сіверський Донець - Донбас" - ОСУВ "Хортиця"

На часовоярівському напрямку ситуація в районі відповідальності підрозділів залишається критично важкою, бої з противником точаться на межі каналу "Сіверський Донець - Донбас", повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

В офіційному телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця" зазначено, що воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила героїчно тримають рубежі.

"Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів "шторм-V", десантників та спецпризначенців", - ідеться в повідомленні.

Так, за минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських обстрілів.

"Тактика противника така: доставляє свою піхоту в район лісу, де окупанти спішуються, роззосереджуються та намагаються штурмувати позиції наших захисників. Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення своїх штурмових дій", - розповіли в ЗСУ.

Загалом минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, дев'ять з яких на Часів Яр.