Події

18:20 03.07.2024

Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, бої точаться на межі каналу "Сіверський Донець - Донбас" - ОСУВ "Хортиця"

1 хв читати
Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, бої точаться на межі каналу "Сіверський Донець - Донбас" - ОСУВ "Хортиця"

На часовоярівському напрямку ситуація в районі відповідальності підрозділів залишається критично важкою, бої з противником точаться на межі каналу "Сіверський Донець - Донбас", повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

В офіційному телеграм-каналі ОСУВ "Хортиця" зазначено, що воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила героїчно тримають рубежі.

"Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів "шторм-V", десантників та спецпризначенців", - ідеться в повідомленні.

Так, за минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських обстрілів.

"Тактика противника така: доставляє свою піхоту в район лісу, де окупанти спішуються, роззосереджуються та намагаються штурмувати позиції наших захисників. Армія ворога артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе, ланцетами прикриває проведення своїх штурмових дій", - розповіли в ЗСУ.

Загалом минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, дев'ять з яких на Часів Яр.

Теги: #часів_яр #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 03.07.2024
Ворог від початку доби нарощує темпи наступальних дій у Донецькій області - Генштаб ЗСУ

Ворог від початку доби нарощує темпи наступальних дій у Донецькій області - Генштаб ЗСУ

09:31 03.07.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 158 боїв, покровський залишається найбільш напруженим напрямком

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 158 боїв, покровський залишається найбільш напруженим напрямком

12:50 01.07.2024
Втрати ворога на часовоярському напрямку за червень сягають понад 5 тис. осіб - ОСУВ "Хортиця"

Втрати ворога на часовоярському напрямку за червень сягають понад 5 тис. осіб - ОСУВ "Хортиця"

14:46 29.06.2024
Ворог зберігає найбільшу активність на Покровському напрямку - Генштаб

Ворог зберігає найбільшу активність на Покровському напрямку - Генштаб

11:33 29.06.2024
Від початку доби відбулося 37 бойових сутичок - Генштаб ЗСУ

Від початку доби відбулося 37 бойових сутичок - Генштаб ЗСУ

17:12 28.06.2024
Росіяни з початку доби нарощують темпи наступальних дій - Генштаб ЗСУ

Росіяни з початку доби нарощують темпи наступальних дій - Генштаб ЗСУ

14:29 28.06.2024
Окупанти кидають на штурми Часового Яру десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених, ресурс загарбників нескінченний – 24 ОМБр

Окупанти кидають на штурми Часового Яру десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених, ресурс загарбників нескінченний – 24 ОМБр

15:31 27.06.2024
Сили оборони України витіснили російські сили з мікрорайону Канал у м. Часовому Яру - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України витіснили російські сили з мікрорайону Канал у м. Часовому Яру - ОСУВ "Хортиця"

14:18 27.06.2024
Найвищу активність росіяни проявляють на торецькому та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

Найвищу активність росіяни проявляють на торецькому та курахівському напрямках - Генштаб ЗСУ

12:23 27.06.2024
Ситуація на покровському напрямку залишається гострою, тривають бої - Генштаб ЗСУ

Ситуація на покровському напрямку залишається гострою, тривають бої - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Графіки відключення світла в четвер діятимуть протягом усієї доби - "ДТЕК"

Авіаударами по Харкову зруйновано два будинки, з-під завалів врятовано дитину

Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції про ядерну безпеку - Зеленський

Київський апеляційний суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ зросла до п'яти осіб - Зеленський

ОСТАННЄ

На Полтавщині збили ракету Х-59/69 - ПК "Схід"

Інформація про нібито запуск у Києві систем оповіщення про відключення води є фейком - КМДА

Графіки відключення світла в четвер діятимуть протягом усієї доби - "ДТЕК"

Інформація про ще одну дитину під завалами в Харкові не підтвердилася - мер

"Фокстрот" запустив центральний склад на новій локації

Україна не готова піти на російський варіант компромісу - Єрмак щодо заяви Трампа про швидке припинення війни

Авіаударами по Харкову зруйновано два будинки, з-під завалів врятовано дитину

Росіяни скинули дрон поруч із житловим будинком у Запорізькій області, одна людина загинула - ОВА

Зеленський обговорив із новим прем'єром Нідерландів Формулу миру та підготовку льотчиків

Міноборони не допустило постачання майже 340 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА