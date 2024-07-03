Події

16:33 03.07.2024

Міноборони не допустило постачання майже 340 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

1 хв читати
Міноборони не допустило постачання майже 340 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

Протягом червня 2024 року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних і небезпечних продуктів для українських військових.

Як повідомляє пресслужба відомства, в результаті перевірок суб'єктів господарювання перед постачанням до військових частин було забраковано харчових продуктів загальною вагою 321,787 тонн.

Зазначається, що безпосередньо під час перевірок у військових частинах не допущено до забезпечення особового складу харчовими продуктами загальною вагою 16,419 тонн.

Основні причини недопуску: невідповідність вимогам нормативних документів - державних стандартів України (ДСТУ) та технічних умов (ТУ); відсутність документів, що засвідчують якість і безпечність харчових продуктів; порушення маркування або його відсутність; прострочені харчові продукти тощо.

Відповідно до законодавства України продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, вважається небезпечною.

Теги: #міноборони #продукти_харчування #якість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:47 02.07.2024
Міноборони України виграло арбітраж з іноземним постачальником майже на 180 млн грн

Міноборони України виграло арбітраж з іноземним постачальником майже на 180 млн грн

12:59 02.07.2024
Міноборони оприлюднило інструкцію, як згенерувати копію військово-облікового документа в "Резерв+"

Міноборони оприлюднило інструкцію, як згенерувати копію військово-облікового документа в "Резерв+"

07:12 02.07.2024
Українська бойова система DELTA успішно інтегрувалася з системами НАТО

Українська бойова система DELTA успішно інтегрувалася з системами НАТО

14:04 01.07.2024
Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ за шість місяців 2024 року - Гаврилюк

Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ за шість місяців 2024 року - Гаврилюк

06:55 01.07.2024
На Резерв+ майже 2,6 млн оновлень облікових даних військовозобов'язаних

На Резерв+ майже 2,6 млн оновлень облікових даних військовозобов'язаних

20:12 29.06.2024
30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій визнано безпечними від мінних загроз

30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій визнано безпечними від мінних загроз

15:02 27.06.2024
Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння - Міноборони

Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння - Міноборони

01:18 26.06.2024
Глава Пентагону Остін провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони РФ Бєлоусовим

Глава Пентагону Остін провів першу телефонну розмову з новим міністром оборони РФ Бєлоусовим

21:57 25.06.2024
Міноборони України допустило до експлуатації майже 40 зразків бронетехніки

Міноборони України допустило до експлуатації майже 40 зразків бронетехніки

12:55 25.06.2024
Серед тих людей, які оновили свої дані з 18 травня, 1 млн 100 тис. військовозобов'язаних придатні до призову - Міноборони

Серед тих людей, які оновили свої дані з 18 травня, 1 млн 100 тис. військовозобов'язаних придатні до призову - Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Авіаударами по Харкову зруйновано два будинки, з-під завалів врятовано дитину

Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції про ядерну безпеку - Зеленський

Київський апеляційний суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ зросла до п'яти осіб - Зеленський

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до чотирьох, 27 постраждалих - ОВА

ОСТАННЄ

Україна не готова піти на російський варіант компромісу - Єрмак щодо заяви Трампа про швидке припинення війни

Авіаударами по Харкову зруйновано два будинки, з-під завалів врятовано дитину

Росіяни скинули дрон поруч із житловим будинком у Запорізькій області, одна людина загинула - ОВА

Зеленський обговорив із новим прем'єром Нідерландів Формулу миру та підготовку льотчиків

Окупанти завдали щонайменше трьох авіаударів по Харкову, наслідки встановлюються

Шмигаль обговорив із головою Генасамблеї ООН ситуацію в енергетиці та продовольчу безпеку

Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції про ядерну безпеку - Зеленський

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 39 осіб - голова ОВА

У Києві з 3 липня заборонено продаж на сільськогосподарських ярмарках продуктів, які швидко псуються

Київський апеляційний суд залишив нардепа Тищенка під цілодобовим домашнім арештом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА