Міноборони не допустило постачання майже 340 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

Протягом червня 2024 року Міністерство оборони України запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних і небезпечних продуктів для українських військових.

Як повідомляє пресслужба відомства, в результаті перевірок суб'єктів господарювання перед постачанням до військових частин було забраковано харчових продуктів загальною вагою 321,787 тонн.

Зазначається, що безпосередньо під час перевірок у військових частинах не допущено до забезпечення особового складу харчовими продуктами загальною вагою 16,419 тонн.

Основні причини недопуску: невідповідність вимогам нормативних документів - державних стандартів України (ДСТУ) та технічних умов (ТУ); відсутність документів, що засвідчують якість і безпечність харчових продуктів; порушення маркування або його відсутність; прострочені харчові продукти тощо.

Відповідно до законодавства України продукція, яка має хоча б одне з перелічених порушень, вважається небезпечною.