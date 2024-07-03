Україна винесе на розгляд Генасамблеї ООН проєкт резолюції про ядерну безпеку - Зеленський

Україна найближчим часом винесе на розгляд Генеральної асамблеї ООН проєкт резолюції про ядерну безпеку, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з головою 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН Деннісом Френсісом.

"Дякую за підтримку першого Саміту миру й підсумкового комюніке. Одним із практичних результатів саміту може стати нова резолюція щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України, з акцентом на Запорізькій АЕС. Проєкт такої резолюції Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї", - написав Зеленський у телеграм-каналі.