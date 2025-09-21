Інтерфакс-Україна
Події
20:56 21.09.2025

Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки

2 хв читати
Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки
Фото: https://www.facebook.com/

У Нью-Йорку стартує ювілейна, 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН, на яку прибувають сотні делегацій з усіх континентів, цьогорічний високий сегмент Генасамблеї проходить у "важкий та вирішальний час для України, Європи та всього світу", зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, у штаб-квартирі ООН цього тижня "буде не до святкувань". Міністр наголосив на важливості рішучих дій міжнародної спільноти для підтримки миру та безпеки, захисту цілей і принципів Статуту ООН та забезпечення справедливості щодо порушників міжнародного права.

"Україна як ніхто інший знає, що мир не можна сприймати як належне. Мир може бути зруйнований агресором за одну мить, а його відновлення  дуже важким та тривалим", – йдеться у заяві Сибіги в Facebook.

Міністр закликав союзників і партнерів "діяти поки не пізно", зокрема шляхом посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення обороноздатності України.

Особливо важливим у контексті загроз з боку Росії є екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, яке відбудеться завтра. Це перше за 34 роки засідання РБ, ініційоване Естонією, що демонструє "безпрецедентний рівень загроз з боку агресивної Росії для всієї Європи", зазначив Сибіга.

"Для нас головними подіями сегменту високого рівня га ООн стануть виступ Президента України в Генасамблеї, 5-й саміт Міжнародної кримської платформи, який вперше відбудеться у штаб-квартирі ООН, засідання Ради Безпеки щодо України та засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що особиста присутність президента сприятиме "реальним крокам" та підкреслить важливість рішень задля спільної безпеки, захисту людського життя та поваги до Статуту ООН. Заплановані переговори охоплять як ключових союзників – США, країни ЄС та НАТО, так і держави Африки, Близького Сходу, Азії та Латинської Америки.

"Заплановане підписання низки двосторонніх документів і навіть встановлення дипломатичних відносин із новими країнами. Також разом з іншими міністрами візьмуть участь у церемонії підписання Спільної декларації про захист гуманітарного персоналу. Це вкрай важлива для нашої держави тема, адже агресія Росії забрала життя вже понад 100 рятувальників і гуманітарних працівників", - наголосив голова МЗС.

"Це буде насичений тиждень на головному міжнародному майданчику світу, який ми плануємо використати по максимуму — для збільшення тиску на агресора, посилення України та наближення миру", – підсумував Сибіга.

 

Теги: #генасамблея_оон #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 20.09.2025
У МЗС анонсували візит Сибіги та українські заходи під час Генасамблеї ООН

У МЗС анонсували візит Сибіги та українські заходи під час Генасамблеї ООН

12:10 20.09.2025
Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

21:48 19.09.2025
Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

12:12 19.09.2025
Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

22:37 18.09.2025
МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

16:52 17.09.2025
У МЗС підтвердили інформацію про схвалення США першої партії зброї для України за програмою PURL

У МЗС підтвердили інформацію про схвалення США першої партії зброї для України за програмою PURL

16:38 17.09.2025
МЗС: готуємося до поїздки делегації на чолі з Зеленським на тиждень високого рівня ГА ООН у Нью-Йорку

МЗС: готуємося до поїздки делегації на чолі з Зеленським на тиждень високого рівня ГА ООН у Нью-Йорку

20:57 15.09.2025
Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн

Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн

21:10 13.09.2025
МЗС України обговорило розвиток Українського інституту з Наглядовою радою та з його керівництвом

МЗС України обговорило розвиток Українського інституту з Наглядовою радою та з його керівництвом

11:18 13.09.2025
ГА ООН схвалила декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною

ГА ООН схвалила декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

ОСТАННЄ

Афганістан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм

Зеленський подякував США і партнерам за програму PURL і анонсував пропозиції щодо експорту української зброї

Зеленський повідомив про узгодження Євросоюзом 19-го пакета санкцій проти Росії і закликав США до рішучих кроків

Зеленський: Україна планує близько двох десятків зустрічей на тижні Генасамблеї ООН, зокрема з президентом США

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

Уряд дозволив розгляд заявок до Державного земельного кадастру з неповним пакетом документів

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Австралія також визнала Державу Палестина - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА