Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки

Фото: https://www.facebook.com/

У Нью-Йорку стартує ювілейна, 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН, на яку прибувають сотні делегацій з усіх континентів, цьогорічний високий сегмент Генасамблеї проходить у "важкий та вирішальний час для України, Європи та всього світу", зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, у штаб-квартирі ООН цього тижня "буде не до святкувань". Міністр наголосив на важливості рішучих дій міжнародної спільноти для підтримки миру та безпеки, захисту цілей і принципів Статуту ООН та забезпечення справедливості щодо порушників міжнародного права.

"Україна як ніхто інший знає, що мир не можна сприймати як належне. Мир може бути зруйнований агресором за одну мить, а його відновлення дуже важким та тривалим", – йдеться у заяві Сибіги в Facebook.

Міністр закликав союзників і партнерів "діяти поки не пізно", зокрема шляхом посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення обороноздатності України.

Особливо важливим у контексті загроз з боку Росії є екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, яке відбудеться завтра. Це перше за 34 роки засідання РБ, ініційоване Естонією, що демонструє "безпрецедентний рівень загроз з боку агресивної Росії для всієї Європи", зазначив Сибіга.

"Для нас головними подіями сегменту високого рівня га ООн стануть виступ Президента України в Генасамблеї, 5-й саміт Міжнародної кримської платформи, який вперше відбудеться у штаб-квартирі ООН, засідання Ради Безпеки щодо України та засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що особиста присутність президента сприятиме "реальним крокам" та підкреслить важливість рішень задля спільної безпеки, захисту людського життя та поваги до Статуту ООН. Заплановані переговори охоплять як ключових союзників – США, країни ЄС та НАТО, так і держави Африки, Близького Сходу, Азії та Латинської Америки.

"Заплановане підписання низки двосторонніх документів і навіть встановлення дипломатичних відносин із новими країнами. Також разом з іншими міністрами візьмуть участь у церемонії підписання Спільної декларації про захист гуманітарного персоналу. Це вкрай важлива для нашої держави тема, адже агресія Росії забрала життя вже понад 100 рятувальників і гуманітарних працівників", - наголосив голова МЗС.

"Це буде насичений тиждень на головному міжнародному майданчику світу, який ми плануємо використати по максимуму — для збільшення тиску на агресора, посилення України та наближення миру", – підсумував Сибіга.