Події
14:02 20.09.2025

У МЗС анонсували візит Сибіги та українські заходи під час Генасамблеї ООН

Міністерство закордонних справ анонсувало візит очільника відомства Андрія Сибіги та низку українських заходів на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, що відбудеться 21–26 вересня.

“21–26 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у складі делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським у заходах Сегменту високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Окрім виступу президента Володимира Зеленського на загальних дебатах ГА ООН програма візиту передбачає проведення низки важливих заходів за участі глави держави, зокрема П’ятого саміту Міжнародної кримської платформи, засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та засідання Ради Безпеки ООН високого рівня щодо України”, - повідомляють на сайті дипломатичного відомства.

Також Сибіга проведе низку окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні Групи двадцяти, відкриті дебати Ради Безпеки ООН.

Зазначається, що складовою візиту стане проведення цілої низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента України та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу.

“Головною метою візиту є консолідація міжнародної підтримки України на тлі ескалації російського терору, просування глобальних зусиль задля досягнення справедливого миру на основі Статуту ООН, посилення політичного та санкційного тиску на Росію задля реалізації принципу “мир завдяки силі”, - наголосили у МЗС.

Теги: #сибіга #генасамблея_оон

