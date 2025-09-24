Інтерфакс-Україна
Події
14:26 24.09.2025

Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський у середу, 24 вересня, виступить на 80-й Генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ГА ​​ООН) у Нью-Йорку.

Згідно з програмою, виступи лідерів на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН розпочнуться о 9:00 за нью-йоркським часом (16:00 за київським часом). Першим заплановано виступ короля Іспанії Філіпа VI, другим - президента України Володимира Зеленського.

Також у середу на ГА ООН виступить принц Монако, президент Ірану, президент Панами, президент Чехії, президент Швейцарії, президент Латвії, президент Кенії, президент Парагваю, президент Естонії, президент Аргентини, президент Сербії, президент Сирії, президент Хорватії, президент Сьєрра-Леоне, президент Кіпру та президент Фінляндії.

У другій половині дня виступатимуть президенти Словаччини, Албанії, Домініканської Республіки, Шрі-Ланки, Гватемали, Намібії, Гайани, Конго, Мадагаскару, Сенегалу та інших країн.

Крім того, у середу, 24 вересня, у Нью-Йорку, в рік 80-ї річниці Організації Об’єднаних Націй, відбудеться П’ятий саміт Кримської платформи, який збере світових лідерів, представників міжнародних організацій, парламентів, експертних кіл та громадянського суспільства.

