Україна провела понад 30 заходів під час Генасамблеї ООН заради миру та розбудови нових зв'язків - Зеленський

Під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Україна провела понад 30 заходів, серед них зустріч з президентом США Дональдом Трампом, саміт міжнародної Кримської платформи, а також саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Понад 30 заходів провела наша команда, серед яких продуктивні переговори з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, зустріч перших леді України та США, десятки зустрічей з лідерами заради миру, посилення наявної співпраці та розбудови нових звʼязків”, - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За його словами, саміт міжнародної Кримської платформи уперше відбувся на глобальній сцені та зібрав представників понад 60 країн.

До саміту Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів долучилися понад 40 делегацій.

“Зустрічі з організаціями, бізнесом, важливі заходи, присвячені сучасним глобальним викликам і шляху до миру й процвітання у світі, освітнім питанням”, - додав Зеленський.

Він зазначив, що ця робота проводилася заради сили України, яка допоможе припинити війну та відновити реальний і надійний мир.

Президент подякував всім країнам і лідерам, які готові допомагати державі, а також “кожному й кожній в Україні, хто на передовій, на бойових постах і завданнях, кожному, хто б’ється за нас, за Україну й наші національні інтереси”.