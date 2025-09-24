Інтерфакс-Україна
Події
16:47 24.09.2025

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

1 хв читати
Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. кілометрів через необхідність захищати своє життя, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя”, - сказав він під час виступу в рамках загальних дебатів на Генеральній Асамблеї ООН.

Теги: #дрони #дальність #зеленський #генасамблея_оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 24.09.2025
Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

16:41 24.09.2025
Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

14:26 24.09.2025
Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Зеленський в середу виступить на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

12:29 24.09.2025
Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

Дрони призводять до майже 80% втрат серед особового складу та техніки, треба шукати протидію - Залужний

11:56 24.09.2025
Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до кінця війни, - Зеленський

Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до кінця війни, - Зеленський

09:07 24.09.2025
Сибіга: Україна та В'єтнам домовилися продовжувати діалог, спрямований на зміцнення партнерства

Сибіга: Україна та В'єтнам домовилися продовжувати діалог, спрямований на зміцнення партнерства

00:56 24.09.2025
Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

Зеленський і Бербок обговорили пріоритети України та ініціативу щодо засудження викрадення й депортації дітей

00:06 24.09.2025
Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

Зеленський обговорив із принцом Ліхтенштейну продовження гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку РФ

23:28 23.09.2025
Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

23:17 23.09.2025
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

Сили оборони уразили ряд нафтоперекачувальних станцій на території РФ – Генштаб ЗСУ

В Сухопутних військах повідомляють про втрати бійців після удару ворожих "Іскандерів" по навчальному центру на Чернігівщині

ОСТАННЄ

У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

У Лондоні створено Міжнародний фонд для відновлення українських медіа IFRUM

Путін хоче розширювати війну, ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру – Зеленський

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Сили оборони уразили ряд нафтоперекачувальних станцій на території РФ – Генштаб ЗСУ

Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

В Сухопутних військах повідомляють про втрати бійців після удару ворожих "Іскандерів" по навчальному центру на Чернігівщині

Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп відбулася у вівторок

Законопроєкт №14057 щодо оновлення Цивільного кодексу потребує доопрацювання - нардепи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА