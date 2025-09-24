Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. кілометрів через необхідність захищати своє життя, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“У нас немає таких довгих і грубих ракет, які люблять показувати диктатори на парадах. Але у нас є дрони, які можуть летіти на 2-3 тисячі кілометрів. У нас просто не було іншого вибору, ми мали захищати своє життя”, - сказав він під час виступу в рамках загальних дебатів на Генеральній Асамблеї ООН.