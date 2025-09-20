Інтерфакс-Україна
12:10 20.09.2025

Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

Україна готується до Генеральної Асамблеї ООН, запланована велика кількість зустрічей, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, minerals deal. Це буде об’єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей”, - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

Окрім того, Україна розраховує на проведення саміту по поверненню українських дітей, які були викрадені Росією. У ньому готові взяти участь 38 делегацій. Також на Генасамблеї ООН буде Кримська платформа, Україна розраховує на участь приблизно 30 країн.

Президент пояснив, що під час зустрічі з Трампом хотів би отримати сигнали того, “наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні”, а також щодо санкцій проти РФ.

“Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем’єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку”, - додав президент.

Зеленський зауважив, що Трамп очікує сильних кроків від Європи, однак, на думку президента, “ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього (Трампа – ІФ-У) очікуємо”.

“Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав’язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна. Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий”, - наголосив глава держави.

