Інтерфакс-Україна
Події
11:06 22.09.2025

Глави МЗС України та Словаччини обговорили питання енергетичної безпеки на полях Генасамблеї ООН

2 хв читати

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Юраєм Бланаром.

“У розвиток діалогу між президентом Зеленським і прем’єр-міністром Фіцо я зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку”, - написав він у соцмережі Х.

Сибіга та Бланар зосередилися на майбутньому європейської архітектури безпеки, потенціалі нашої оборонної співпраці через механізм SAFE та питаннях енергетичної безпеки.

“Ми також обговорили розвиток наших двосторонніх відносин та наступний раунд консультацій між нашими урядами. Я подякував своєму колезі за приєднання Словаччини до Коаліції укриттів цивільного захисту та її постійну підтримку інтеграції України до ЄС”, – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, 21–26 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга бере участь у складі делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським у заходах Сегменту високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Окрім виступу президента Володимира Зеленського на загальних дебатах ГА ООН програма візиту передбачає проведення низки важливих заходів за участі Глави держави, зокрема П’ятого саміту Міжнародної кримської платформи, засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та засідання Ради Безпеки ООН високого рівня щодо України.

Поряд із участю у програмі президента України, Андрій Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні Групи двадцяти, відкриті дебати Ради Безпеки ООН.

Заплановані проведення цілої низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента України та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу — від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.

Теги: #бланар #сибіга #генасамблея_оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:24 22.09.2025
Сибіга у штаб-квартирі ООН взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу

Сибіга у штаб-квартирі ООН взяв участь у підписанні Декларації про захист гуманітарного персоналу

20:56 21.09.2025
Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки

Сибіга у Нью-Йорку напередодні 80-ї сесії Генасамблеї ООН: Час рішень для миру та безпеки

14:02 20.09.2025
У МЗС анонсували візит Сибіги та українські заходи під час Генасамблеї ООН

У МЗС анонсували візит Сибіги та українські заходи під час Генасамблеї ООН

12:10 20.09.2025
Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

18:51 19.09.2025
Глава МЗС Литви подарував Сибізі мапу України з написом 603628 кв.км на знак підтримки територіальної цілісності

Глава МЗС Литви подарував Сибізі мапу України з написом 603628 кв.км на знак підтримки територіальної цілісності

13:01 18.09.2025
Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис українців за кордоном з початку місяця – Сибіга

Виїзним консульським обслуговуванням скористались понад 1 тис українців за кордоном з початку місяця – Сибіга

12:51 18.09.2025
Посол Данії Олє Егберг Міккельсен завершує дипмісію в Україні

Посол Данії Олє Егберг Міккельсен завершує дипмісію в Україні

15:17 17.09.2025
МЗС України: були б раді проведенню зустрічі Сибіги з китайським колегою на полях тижня високого рівня ГА ООН

МЗС України: були б раді проведенню зустрічі Сибіги з китайським колегою на полях тижня високого рівня ГА ООН

14:16 17.09.2025
Сибіга запросив всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту Кримської платформи 24 вересня в Нью-Йорку

Сибіга запросив всі миролюбні держави-члени ООН приєднатися до саміту Кримської платформи 24 вересня в Нью-Йорку

12:20 16.09.2025
Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання

Сибіга закликав союзників ЄС, США та G7 до максимального тиску на Москву без зволікання

ВАЖЛИВЕ

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон про державні гарантії для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Перші в історії спільні військові навчання Польщі та Швеції проходять на Балтиці

Понад 35 тисяч хасидів-паломників вже приїхали до Умані на святкування Рош га-Шана

Окупанти просунулися на сході Запорізької та Дніпропетровської областей, зайняли 2,2 кв. км - DeepState

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Я готова купити лоток з яйцями всім, хто критикує кіно

У Силах оборони України розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"

ЗСУ знищили склади БпЛА і боєприпасів окупантів

Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

Кожен п'ятий киянин вважає, що місто має покращити систему збору дощової води та каналізацію

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА