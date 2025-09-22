Глави МЗС України та Словаччини обговорили питання енергетичної безпеки на полях Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Юраєм Бланаром.

“У розвиток діалогу між президентом Зеленським і прем’єр-міністром Фіцо я зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку”, - написав він у соцмережі Х.

Сибіга та Бланар зосередилися на майбутньому європейської архітектури безпеки, потенціалі нашої оборонної співпраці через механізм SAFE та питаннях енергетичної безпеки.

“Ми також обговорили розвиток наших двосторонніх відносин та наступний раунд консультацій між нашими урядами. Я подякував своєму колезі за приєднання Словаччини до Коаліції укриттів цивільного захисту та її постійну підтримку інтеграції України до ЄС”, – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, 21–26 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга бере участь у складі делегації України на чолі з президентом Володимиром Зеленським у заходах Сегменту високого рівня ювілейної 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Окрім виступу президента Володимира Зеленського на загальних дебатах ГА ООН програма візиту передбачає проведення низки важливих заходів за участі Глави держави, зокрема П’ятого саміту Міжнародної кримської платформи, засідання високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та засідання Ради Безпеки ООН високого рівня щодо України.

Поряд із участю у програмі президента України, Андрій Сибіга проведе ряд окремих заходів, серед яких тематична дискусія щодо енергетичної стійкості і зеленого відновлення в Україні, засідання Групи друзів з притягнення РФ до відповідальності за агресію проти України, виступ на міністерському засіданні Групи двадцяти, відкриті дебати Ради Безпеки ООН.

Заплановані проведення цілої низки двосторонніх і багатосторонніх переговорів президента України та міністра закордонних справ із колегами з різних регіонів світу — від Європи та Північної Америки до Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу.