Інтерфакс-Україна
Події
16:35 27.09.2025

Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

1 хв читати
Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відзначив високу продуктивність зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН.

"Доручив якнайшвидше реалізувати всі домовленості щодо пакетів підтримки для України. Максимально оперативно виконаємо і домовленості, які були досягнуті на зустрічі з Президентом Трампом і його командою – дуже продуктивна зустріч", - написав Зеленський в Телеграм у суботу за результатами доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи на Генасамблеї, проведених зустрічей та домовленостей.

 

Теги: #трамп #зеленський #генасамблея_оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 27.09.2025
Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

21:11 26.09.2025
Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

20:59 26.09.2025
Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

20:55 26.09.2025
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

20:50 26.09.2025
Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

19:12 26.09.2025
Трамп вважає, що винними у випадку шатдауну будуть демократи

Трамп вважає, що винними у випадку шатдауну будуть демократи

17:49 26.09.2025
Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії

Зеленський поінформував Фредеріксен деталями від розвідки щодо дронів, які фіксували в небі Данії

16:30 26.09.2025
Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

16:26 26.09.2025
Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

Українські військові зафіксували в нашому повітряному просторі дрони-розвідники, ймовірно, угорські - Зеленський

12:39 26.09.2025
Україна провела понад 30 заходів під час Генасамблеї ООН заради миру та розбудови нових зв'язків - Зеленський

Україна провела понад 30 заходів під час Генасамблеї ООН заради миру та розбудови нових зв'язків - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

ОСТАННЄ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

Програма "Дельта" відзначає лише наявність ворога у певних населених пунктах - Зеленський

Зеленський за підсумками роботи на Генасамблеї ООН: Новий тиск на Росію буде

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

Україна розгорнула виробництво дронів-перехоплювачів, проте фінансування недостатньо – Зеленський

В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА