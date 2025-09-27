Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відзначив високу продуктивність зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН.

"Доручив якнайшвидше реалізувати всі домовленості щодо пакетів підтримки для України. Максимально оперативно виконаємо і домовленості, які були досягнуті на зустрічі з Президентом Трампом і його командою – дуже продуктивна зустріч", - написав Зеленський в Телеграм у суботу за результатами доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи на Генасамблеї, проведених зустрічей та домовленостей.