16:35 27.09.2025
Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський відзначив високу продуктивність зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН.
"Доручив якнайшвидше реалізувати всі домовленості щодо пакетів підтримки для України. Максимально оперативно виконаємо і домовленості, які були досягнуті на зустрічі з Президентом Трампом і його командою – дуже продуктивна зустріч", - написав Зеленський в Телеграм у суботу за результатами доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо роботи на Генасамблеї, проведених зустрічей та домовленостей.