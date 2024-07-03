Кулеба знову закликав союзників відмовитися від страху ескалації під час ухвалення важливих рішень на підтримку України

Протягом попередніх двох років страх ескалації з боку Росії був ключовим фактором, який постійно заважав отриманню необхідного озброєння та ухваленню важливих політичних рішень на підтримку України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час онлайн-виступу на панельній дискусії видання The Economist "Подолання конфліктів: у пошуках можливостей" в Афінах (Греція) міністр зазначив, що "за ці два з половиною роки ніщо так не шкодило нашій спільній справі, як страх ескалації".

Очільник МЗС наголосив, що врешті-решт усі рішення було ухвалено, і жодне з них не призводило до ескалації з російського боку. Він нагадав, що, по-перше, Росія сама постійно ескалює ситуацію і робить це незалежно від будь-яких рішень, а по-друге, "її ескалаційні кишені вже порожні".

"Моє прохання сьогодні - вірте у спроможність України перемагати й нарешті відмовтеся від страху ескалації. Це Путін має нас боятися. Це він повинен намагатися передбачити наші кроки. Це він має бути обережним і шукати шляхи до припинення своєї агресії. А не навпаки", - закликав Кулеба.

У цьому контексті глава МЗС України назвав три рішення, ухвалення яких допоможе Україні та її союзникам докорінно поліпшити ситуацію на полі бою.

"По-перше, надання Україні більшої кількості Patriot та інших систем протиповітряної оборони й відповідних ракет для того, щоб скинути Росію з українського неба. По-друге, надання Україні можливості знищувати російські засоби повітряного терору, її бомбардувальники ще до того, як вони наблизяться до українських кордонів, - на аеродромах у Росії та в її небі. І, по-третє, достатні та стабільні постачання артилерійських боєприпасів, щоб надати українським сухопутним військам перевагу", - зазначив міністр.