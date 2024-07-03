Окупанти за добу втратили 1180 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 1180 окупантів, 16 танків, 17 бронемашин, 57 артсистем, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 27 БПЛА, а також 75 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці у середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07. 24 орієнтовно: особовий склад/близько 546270 (+1180) осіб, танки - 8123 (+16) од, бойові броньовані машини - 15583 (+17) од, артилерійські системи - 14712 (+57) од, РСЗВ - 1115 (+1) од, засоби ППО - 876 (+2) од, літаки -360 (+0) од, гелікоптери - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11668 (+27) од, крилаті ракети - 336 (+1), катери/військові кораблі - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 850 (+63) од, спецтехніка - 2464 (+12)", - йдеться в даних зведення щодо російських втрат в Україні.

Дані уточнюють.