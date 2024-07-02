Окупаційного голову "ЛНР" Пасічника засуджено до 12 років в'язниці заочно - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України суд засудив до 12-річного тюремного ув'язнення заочно керівника окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій Луганській області Леоніда Пасічника.

"Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна", - інформує СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Також, як зазначають в українській спецслужбі, Пасічника позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади терміном на 13 років.

У СБУ нагадують, що напередодні, 24 лютого 2022 року, Пасічник підписав так званий "Договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між терористичною організацією "ЛНР" і РФ.

"У подальшому кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України. Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо "приєднання" тимчасово окупованої частини території Луганщини до країни-агресора. За підсумками фейкового плебісциту він підписав з путіним "угоду про входження регіону" до складу рф", - зазначено в повідомленні.

Після цього, за інформацією СБУ, фігурант організував участь тимчасово захоплених громад у російських виборах до законодавчих органів влади.

"На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - ідеться в повідомленні.

Термін відбування покарання обчислюється з дати фактичного затримання фігуранта.

Спеціальне досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.