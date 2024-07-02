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12:59 02.07.2024

Міноборони оприлюднило інструкцію, як згенерувати копію військово-облікового документа в "Резерв+"

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Міноборони оприлюднило інструкцію, як згенерувати копію військово-облікового документа в "Резерв+"

Міністерство оборони України оприлюднило покрокову інструкцію, як згенерувати військовий квиток у застосунку для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+".

"Потрібна копія військово-облікового документа, але немає часу стояти у черзі до ЦНАПу чи ТЦК? Її можна за кілька кліків згенерувати у застосунку "Резерв+". Розповідаємо на інфографіці, як це зробити", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі.

Першим кроком слід увійти до застосунку й оновити дані. Далі користувач отримає документ із QR-кодом. Після цього потрібно натиснути три крапки біля документа. Обрати "Завантажити PDF". Зберегти PDF-файл на Google Drive, у збережені повідомлення в месенджерах або на пошту. Роздрукувати і показувати всюди, де він необхідний.

У Міноборони нагадали, що з 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" набув такої самої юридичної сили, як і паперовий військовий квиток або тимчасове посвідчення. Тому його копія може бути використана в усіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, під час прийому на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі.

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/9849

Теги: #військовий_квиток #міноборони #резерв

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