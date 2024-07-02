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12:09 02.07.2024

Зеленський привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО

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Зеленський привітав Рютте з призначенням генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із генеральним секретарем НАТО, експрем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, подякував йому за зроблене на попередній посаді та привітав його з призначенням на нову посаду.

"Провів телефонну розмову з моїм другом Марком Рютте. Щиро подякував йому за все, що він особисто, його уряд і народ Нідерландів зробили для України. Усю своєчасну та масштабну оборонну, гуманітарну й політичну підтримку. Ми продовжимо залишатися на зв’язку вже як із новим генеральним секретарем НАТО", - написав Зеленський у телеграмі.

Також, за його словами, сторони обговорили перспективи українсько-євроатлантичної співпраці. "Привітав Марка з призначенням, обговорили майбутню взаємодію України з Альянсом", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 26 червня Північноатлантична рада домовилася затвердити Марка Рютте, який йде у відставку з посади прем'єра Нідерландів, на посаду наступного генсека НАТО.

30 червня Рютте, який обіймав посаду глави нідерландського уряду 14 років, виступив із заключним зверненням до нації.

У вівторок, 2 липня, король Нідерландів Віллем-Олександр приведе до присяги новий уряд країни. Новим прем'єр-міністром стане колишній глава служби спільної розвідки і безпеки Нідерландів Дік Шуф.

 

Теги: #рютте #нато #зеленський

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