Умєров у вівторок зустрінеться з міністром оборони США Остіном

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Пентагон у вівторок і зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити безпекові питання та оборонне співробітництво, повідомила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх у понеділок.

"Цей візит наголошує постійну прихильність Сполучених Штатів підтримці суверенітету і безпеки України. Міністри Остін і Умєров обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки та шляхи зміцнення оборонного партнерства між Сполученими Штатами та Україною", - сказала вона під час брифінгу.