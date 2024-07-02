Події

07:17 02.07.2024

Умєров у вівторок зустрінеться з міністром оборони США Остіном

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Умєров у вівторок зустрінеться з міністром оборони США Остіном

Міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Пентагон у вівторок і зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб обговорити безпекові питання та оборонне співробітництво, повідомила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх у понеділок.

"Цей візит наголошує постійну прихильність Сполучених Штатів підтримці суверенітету і безпеки України. Міністри Остін і Умєров обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки та шляхи зміцнення оборонного партнерства між Сполученими Штатами та Україною", - сказала вона під час брифінгу.

 

 

 

Теги: #нато #зустріч #сша

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