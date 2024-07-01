Держгеокадастр запустив гарячу лінію для реєстрації геопросторових даних

Державна служба України з геодезії, картографії та кадастру запустила гарячу лінію для консультацій і підтримки користувачів національного геопорталу, повідомляється на сайті Держгеокадастру.

Згідно з повідомленням, на гарячій лінії можна отримати допомогу щодо реєстрації на національному геопорталі, реєстрації геопросторових даних і метаданих і рекомендації щодо розв'язання технічних проблем.

За потреби отримати подібну підтримку треба звернутися в будні з 9:00 до 18:00 за тел.: 0 800 300 808.