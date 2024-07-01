Зеленський обговорив з конгресменами США постачання додаткових систем ППО

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою комітету з питань розвідки Майком Тернером.

"Обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО. Це критично важливо, оскільки системи "Петріот" допомагають рятувати життя людей і захищати інфраструктуру", - написав президент у своєму телеграм-каналі, подякувавши США за незмінне лідерство в підтримці України.

Президент України також розповів конгресменам про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони, повідомила згодом його пресслужба.

Під час зустрічі, крім того, обговорювали шляхи подальшого посилення санкційного тиску на РФ. Зеленський відзначив роль Конгресу у формуванні правової рамки для використання заморожених російських активів для потреб України.

Глава держави відзначив участь США в Глобальному саміті миру у Швейцарії, зокрема важливість спільними зусиллями залучати країни до підтримки підсумкового комюніке саміту.

На зустрічі також були конгресмени Бетті Макколлум, Джон Джойс, Ронні Джексон і Тоні Гонзалес.