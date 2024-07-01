У Дніпрі тривають пошуки людей під завалами, зниклими безвісти залишаються двоє людей - ДСНС

Фото: ДСНС

У Дніпрі рятувальники продовжують пошуки людей, які, ймовірно, залишаються під завалами, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Наразі вважаються зниклими безвісти дві особи", - йдеться в повідомленні.

До робіт на висоті залучено верхолазів ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну. Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС.

За час рятувально-розшукових робіт розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій і сміття.

Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.

Як повідомлялося, після ракетного удару в Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти вважаються дві жінки, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України в ніч на 29 червня.

Після ракетного удару в Дніпрі 28 червня кількість постраждалих зросла до 12, серед них є вагітна жінка і 7-місячне немовля. Також повідомляли про одного загиблого.