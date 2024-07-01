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14:04 01.07.2024

Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ за шість місяців 2024 року - Гаврилюк

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Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ за шість місяців 2024 року - Гаврилюк

У першому півріччі 2024 року прийнято на озброєння, кодифіковано, допущено до експлуатації в Силах оборони України майже 480 зразків озброєння і військової техніки, 290 із них - продукція вітчизняних зброярів, повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Вітчизняні виробники оборонної продукції у 2024 році значно наростили обсяги виробництва озброєння за широкою номенклатурою. Ведеться активна робота над розробкою та виробництвом нових зразків озброєння. Той факт, що багато хто у світі зацікавлений у досвіді застосування озброєння та техніки, яку ми виробляємо, говорить сам за себе. За шість місяців 2024 року кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах оборони України майже 480 зразків озброєння та військової техніки. Близько 290 з них – продукція вітчизняних виробників", - наводить слова Гаврилюка пресслужба Міноборони.

Він наголосив, що динаміка розвитку озброєння в Україні є високою, і підтвердженням тому є той факт, що 2023 року було прийнято на озброєння та допущено до експлуатації в Силах оборони понад 200 зразків ОВТ вітчизняного виробництва, а за пів року 2024 року - близько 290.

Так, у списку кодифікованих зразків ОВТ у першому півріччі 2024 року найбільша група - БпАК. Зокрема, БпЛА, призначені для ведення повітряної розвідки та дрони різного призначення.

Гаврилюк зазначив, що наступна група - це боєприпаси різних типів, найбільше для БпЛА. Третя група за кількістю кодифікованих зразків озброєння за шість місяців цього року - засоби зв'язку та РЕБ.

Також у переліку допущених до експлуатації нових (модернізованих) зразків ОВТ: інженерні засоби, роботизовані наземні комплекси, засоби ближнього бою, засоби розмінування, оптико-електронні прилади.

Кодифікація та допуск зразка озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Теги: #міноборони #зразки #овт

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