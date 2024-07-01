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13:39 01.07.2024

Київська обласна прокуратура та Солом'янський районний суд заблокували діяльність двох торговельних центрів Arricano

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Київська обласна прокуратура та Солом'янський районний суд заблокували діяльність двох торговельних центрів Arricano

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр), що володіє чотирма торговельними центрами в Україні (у Києві, Запоріжжі та Кривому Розі) через свої дочірні українські компанії, заявляє про блокування діяльності торговельних центрів ТРК CITY MALL (Запоріжжя) і ТРЦ "РайON" (Київ).

Як повідомляють у пресрелізі Arricano, 17 червня 2024 року за клопотанням прокурора Київської обласної прокуратури слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва наклав арешт на рахунки ТОВ "Призма Альфа" і ПрАТ "Лівобережжяінвест", які керують ТРК CITY MALL (Запоріжжя) і ТРЦ "РайON".

У компанії наголосили, що ці судові рішення не тільки фактично заблокували саму господарську діяльність зазначених компаній, а й позбавили їх можливості сплачувати загальнодержавні податки та збори (ПДВ, податок на прибуток підприємств, екологічний податок) і виконувати кредитні зобов'язання перед українськими банками.

"У той час як президент Зеленський та український уряд заявляють про початок переговорів з ЄС та про незмінність європейського шляху України, силові структури, прокуратура та суди приймають рішення, які немислимі в державі ЄС. Рішення суду про арешт рахунків компаній групи Arricano в Україні є абсурдними. Держава позбавила нас можливості виконувати свої зобов'язання перед Україною та кредиторами. Ці дії ще раз підтверджують, що стосовно групи компаній українські силові структури та суди виконують чиєсь замовлення", - висловив своє обурення голова ради директорів Arricano Real Estate PLC Маргус Курм.

У компанії вважають рішення слідчих судів упередженими та вибірковими.

"За однакових підстав та обґрунтувань, одні слідчі судді ухвалюють рішення про арешт рахунків, а інші вважають, що правові підстави для накладення арешту на рахунки відсутні. Так, у березні та травні цього року інші слідчі судді того ж суду відмовили прокурору в задоволенні ідентичних клопотань. Що могло змінитися за останні дні - незрозуміло. Фактично те, що відбувається з активами Arricano в Україні - це рейдерство із залученням державних органів", - зазначає Курм.

За його словами, наслідком таких дій може стати повне зупинення роботи всіх торговельних центрів Arricano - і в Києві, і в Запоріжжі з Кривим Рогом.

У релізі наголошується, що протягом 2023-2024 років активи Arricano Real Estate PLC (Кіпр) в Україні перебувають під системним тиском з боку силових структур. Рішення про арешт рахунків ТОВ "Призма Альфа" і ПрАТ "Лівобережжяінвест" компанія вважає черговим посиленням тиску з боку силових структур, кінцевою метою якого є захоплення активів Arricano Real Estate PLC (Кіпр) в Україні.

Компанія поінформує про ці дії з боку правоохоронних органів відповідні дипломатичні відомства ЄС.

Теги: #суд #arricano #тц

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