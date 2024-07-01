Події

11:58 01.07.2024

Черга з фур почала рости на українсько-польському кордоні

2 хв читати
Черга з фур почала рости на українсько-польському кордоні

На кордоні з Польщею почали рости черги з фур у зв'язку із зупиненням з 00:00 1 липня руху всіх українських перевізників, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрезидент Асоціації міжнародних перевізників України (АсМАП) Володимир Балін.

За його словами, якщо ситуація буде вирішена в першій половині дня понеділка, критичного скупчення автотранспорту не відбудеться.

"Поки що черг на кордоні з Польщею не спостерігається. Якщо, як ми і сподіваємося, до кінця дня питання буде залагоджено і машини поїдуть, то критичної ситуації не станеться. На всіх польських МАПП черга зараз не довша за одну добу, але, як ми спостерігаємо, о 7:00 на ПП "Краківець-Корчова" було 68 автомобілів, а зараз - 127. Нові фури продовжують під'їжджати", - сказав Балін.

Віцепрезидент АсМАП вважає, що в ситуації на польському кордоні винен технічний збій.

"Однак ми не виключаємо, що це підготовлений кимось збій", - наголосив він, зазначивши, що зупинення фур на польському кордоні стало для перевізників повною несподіванкою.

Раніше повідомлялося, що Польща призупинила пропуск українських вантажівок через відсутність дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Мінвідновлення повідомило, що повідомило Єврокомісії про зупинення руху на польських МАПП. Заступник міністра Сергій Деркач уточнив, що угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання ще 20 червня. Водночас, за його словами, до 10 липня діє перехідний період, який дає змогу перевізникам адаптуватися до нових правил.

"Транспортний безвіз", термін дії якого спливав 30 червня 2024 року, було продовжено до 30 червня 2025 року та ще на шість місяців за умови, що "жодна зі сторін не заявить про незгоду на підставі переконливих і чітких доказів про порушення на ринку автомобільних перевезень".

Угоду про транспортний безвіз підписали заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач і комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян. Оновлений документ містить захисне застереження, що дає змогу призупинити дію угоди в певних географічних районах, у яких фіксуються серйозні порушення на ринку автоперевезень.

Теги: #польща #фури

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:29 01.07.2024
У Києві через спеку запроваджено обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту

У Києві через спеку запроваджено обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту

10:50 01.07.2024
Польща заборонила в'їзд і виїзд українським фурам без дозволів на міжнародні перевезення

Польща заборонила в'їзд і виїзд українським фурам без дозволів на міжнародні перевезення

06:51 01.07.2024
США передали 14 танків Abrams на базу НАТО в Польщі

США передали 14 танків Abrams на базу НАТО в Польщі

11:37 29.06.2024
Дуда продовжив перебування контингентів країн НАТО в Польщі до кінця 2024 року

Дуда продовжив перебування контингентів країн НАТО в Польщі до кінця 2024 року

20:31 28.06.2024
В Україні з візитом перебуває делегація Бюро національної безпеки Польщі

В Україні з візитом перебуває делегація Бюро національної безпеки Польщі

11:19 26.06.2024
ПП "Нижанковичі-Мальховичі" на польсько-українському кордоні повноцінно запрацює до кінця року

ПП "Нижанковичі-Мальховичі" на польсько-українському кордоні повноцінно запрацює до кінця року

10:46 26.06.2024
У Польщі українці з 2022 р. створили близько 8 тис. ТОВ і ще 50 тис. людей займаються приватним підприємництвом

У Польщі українці з 2022 р. створили близько 8 тис. ТОВ і ще 50 тис. людей займаються приватним підприємництвом

12:35 24.06.2024
Мінвідновлення закликало до 10 липня повернути всі фури з ЄС до України для оновлення документів

Мінвідновлення закликало до 10 липня повернути всі фури з ЄС до України для оновлення документів

01:17 23.06.2024
Президент Польщі Дуда під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

Президент Польщі Дуда під час візиту до Китаю обговорить питання безпеки в Європі, зокрема війну в Україні

10:45 22.06.2024
Польща знову піднімала авіацію через ракетну і дронову атаку РФ по Україні

Польща знову піднімала авіацію через ракетну і дронову атаку РФ по Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найбільші обсяги відключень у понеділок будуть із 16:00 до 24:00 - "Укренерго"

Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині, загинули два мирні жителі, пошкоджено 10 багатоповерхівок - ОВА

Окупанти за добу втратили 1110 осіб

Окупанти втратили понад 33 тис. осіб о/с за червень

На дострокових парламентських виборах у Франції лідирує партія "Національне об'єднання"

ОСТАННЄ

Ворог увечері випустив по Києву ракети "Іскандер-К", а вночі по Дніпру - "Іскандер-М" - Повітряні сили

Найбільші обсяги відключень у понеділок будуть із 16:00 до 24:00 - "Укренерго"

Через обстріли є нові знеструмлення у трьох регіонах, на енергооб'єкті в Полтавській області загинув працівник підрядної організації

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть розпочатися на початку або в середині осені-2024

СБУ повідомляє про затримання провокаторів, які готували заворушення в Києві після Дня Конституції

Окупанти обстріляли Українськ на Донеччині, загинули два мирні жителі, пошкоджено 10 багатоповерхівок - ОВА

У Херсонській області внаслідок ворожої атаки пошкоджено фельдшерсько-акушерський пункт і приватний будинок - ОВА

Окупанти за добу обстріляли 18 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях

У понеділок у західних областях грози та град, місцями значні дощі

РФ обстріляла п'ять прикордонних громад Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА