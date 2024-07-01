Черга з фур почала рости на українсько-польському кордоні

На кордоні з Польщею почали рости черги з фур у зв'язку із зупиненням з 00:00 1 липня руху всіх українських перевізників, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрезидент Асоціації міжнародних перевізників України (АсМАП) Володимир Балін.

За його словами, якщо ситуація буде вирішена в першій половині дня понеділка, критичного скупчення автотранспорту не відбудеться.

"Поки що черг на кордоні з Польщею не спостерігається. Якщо, як ми і сподіваємося, до кінця дня питання буде залагоджено і машини поїдуть, то критичної ситуації не станеться. На всіх польських МАПП черга зараз не довша за одну добу, але, як ми спостерігаємо, о 7:00 на ПП "Краківець-Корчова" було 68 автомобілів, а зараз - 127. Нові фури продовжують під'їжджати", - сказав Балін.

Віцепрезидент АсМАП вважає, що в ситуації на польському кордоні винен технічний збій.

"Однак ми не виключаємо, що це підготовлений кимось збій", - наголосив він, зазначивши, що зупинення фур на польському кордоні стало для перевізників повною несподіванкою.

Раніше повідомлялося, що Польща призупинила пропуск українських вантажівок через відсутність дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Мінвідновлення повідомило, що повідомило Єврокомісії про зупинення руху на польських МАПП. Заступник міністра Сергій Деркач уточнив, що угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання ще 20 червня. Водночас, за його словами, до 10 липня діє перехідний період, який дає змогу перевізникам адаптуватися до нових правил.

"Транспортний безвіз", термін дії якого спливав 30 червня 2024 року, було продовжено до 30 червня 2025 року та ще на шість місяців за умови, що "жодна зі сторін не заявить про незгоду на підставі переконливих і чітких доказів про порушення на ринку автомобільних перевезень".

Угоду про транспортний безвіз підписали заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач і комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян. Оновлений документ містить захисне застереження, що дає змогу призупинити дію угоди в певних географічних районах, у яких фіксуються серйозні порушення на ринку автоперевезень.