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19:05 30.06.2024

Російський удар КАБ у Харкові вбив водія та пошкодив сортувальний термінал і десять автомобілів - "Нова пошта"

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Удар російським КАБ у Харкові о 16:30 поблизу терміналу "Нової пошти" призвів до загибелі водія вантажівки, постраждалих серед інших водіїв і населення, а також пошкодження сортувального терміналу, повідомляє НП.

"Усі працівники зміни були в бомбосховищі і не постраждали, але є постраждалі серед водіїв вантажівок і населення. На жаль, наразі відомо про одного загиблого водія вантажівки", - йдеться в коментарі компанії в неділю.

Згідно з ним, на місці працюють підрозділи ДСНС, горять 7 вантажних автомобілів, ще 3 пошкоджено.

"Посилки, які перебували в терміналі та були знищені внаслідок влучання, - компанія відшкодує згідно з оціночною вартістю. Посилки, які перебувають у дорозі, будуть перенаправлені в інше місце для сортування", - зазначено в повідомленні.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що 9 осіб дістали травми, серед них 8-місячна дитина, жінка, решта - чоловіки, а загинув чоловік.

"Влучання було в автопарк. Знищено 8 автомобілів, десятки пошкоджених", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, зараз на місці влучення КАБ розбирають завали. Під ними можуть перебувати 9 осіб.

 

 

Теги: #обстріли #постраждалі #нова_пошта

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