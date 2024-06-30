У Запорізькій області 30 червня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару по Вільнянську в суботу, повідомляє в неділю вранці голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"30 червня в Запорізькій області день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську. Росіяни влучили по місту ракетами. Убили 7 людей. З них троє дітей. Поранили 31 людину, з них 8 дітей. Невимовний біль. Співчуття сім’ям загиблих. Світ має зупинити терориста", - написав голова ОВА в телеграм-каналі.