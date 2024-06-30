Події

08:50 30.06.2024

У Запорізькій області 30 червня оголошено Днем жалоби

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У Запорізькій області 30 червня оголошено Днем жалоби

У Запорізькій області 30 червня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ворожого ракетного удару по Вільнянську в суботу, повідомляє в неділю вранці голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"30 червня в Запорізькій області день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську. Росіяни влучили по місту ракетами. Убили 7 людей. З них троє дітей. Поранили 31 людину, з них 8 дітей. Невимовний біль. Співчуття сім’ям загиблих. Світ має зупинити терориста", - написав голова ОВА в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #запорізька #день_жалоби

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