Кількість постраждалих у Вільнянську в результаті обстрілу зросла до 20 осіб

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Кількість постраждалих від удару російських окупантів у суботу, 29 червня, зросла до 20 осіб, із них семеро перебувають на стаціонарному лікуванні, четверо дорослих і одна дитина у важкому стані, повідомляє в суботу ввечері голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На цей час є інформація про 7 загиблих жителів. Допомогу в лікарні отримали 20 осіб. У стаціонарі перебувають 7 людей. З них 4 дорослих і 1 дитина у важкому стані", - написав голова ОВА в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, з посиланням на відомості МВС, про 7 загиблих і 18 поранених.