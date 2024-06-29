Події

19:41 29.06.2024

Двоє шахтарів можуть перебувати під обвалом ґрунту на шахті у Львівській області

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Двоє шахтарів можуть перебувати під обвалом ґрунту на шахті у Львівській області

Двоє шахтарів можуть перебувати під обвалом ґрунту на шахті "Відродження" в с. Межиріччя Червоноградського району Львівської області, повідомив у суботу ввечері голова ОВА Максим Козицький.

"На шахті "Відродження" в селі Межиріччя Червоноградського району сьогодні сталася надзвичайна ситуація: на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Під завалами можуть перебувати двоє шахтарів", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Козицького, тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких залучено 15 рятувальників і 26 гірників.

 

 

 

Теги: #львівська #постраждалі

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