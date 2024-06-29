Події

12:57 29.06.2024

Двоє енергетиків загинули під час роботи на лініях у Житомирській та Харківській областях

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Два енергетики загинули під час виконання робіт на лініях у Житомирській і Харківській областях, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у суботу, 31-річний електромонтер з експлуатації розподільчих мереж "Житомиробленерго" потрапив під напругу під час огляду повітряної лінії. У Харківській області під напругу потрапив 40-річний майстер розподільчих мереж. Лікарі швидкої допомоги констатували його смерть.

Крім того, на Донеччині через обстріл РФ було знеструмлено шахту, в якій перебувало 73 працівники, усіх вивели на поверхню.

У Львівській області на території однієї з високовольтних підстанцій знайдено металеву кулю діаметром 15 см - фрагмент касетного боєприпасу російської ракети Х-101. Працівники ДСНС вивезли боєприпас за територію підстанції.

Теги: #енергетики #ремонтники #загибель

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