Події

08:00 29.06.2024

Росіяни скидали боєприпаси з БПЛА на Нікополь, обстрілювали з артилерії

1 хв читати
Росіяни скидали боєприпаси з БПЛА на Нікополь, обстрілювали з артилерії

Російські війська скидали боєприпаси з БПЛА на Нікополь, завдавали ударів з артилерії, в результаті чого виникла пожежа, повідомив про результати обстрілу минулої доби голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Учора ввечері агресор бив по Нікополю та Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосував і БПЛА, з яких скидав боєприпаси. Там сталася пожежа, рятувальники вогонь загасили. Знищено господарську споруду, ще 2 - пошкоджено. Понівечено 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, теплицю, лінію електропередач", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, як повідомив Лисак, окупанти атакували Нікополь і з самого ранку. "Поцілили артснарядами. Загиблих і постраждалих немає", - уточнив він.

Окремо голова ОВА інформував про ситуацію після ракетного удару в Дніпрі.

"У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали розбитої багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 осіб", - зазначив він.

Також повідомив, що "вночі захисники неба знищили над Криворізьким районом ворожий шахед".

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:46 29.06.2024
Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували сім населених пунктів

Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували сім населених пунктів

03:46 29.06.2024
Окупанти за минулий день 36 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є поранений

Окупанти за минулий день 36 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є поранений

00:35 29.06.2024
Війська РФ увечері обстріляли Камишани Херсонської області, травмовано двох жителів

Війська РФ увечері обстріляли Камишани Херсонської області, травмовано двох жителів

14:46 28.06.2024
Унаслідок авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині загинули 4 людини, ще 3 поранені, зокрема дитина - прокуратура

Унаслідок авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині загинули 4 людини, ще 3 поранені, зокрема дитина - прокуратура

13:13 28.06.2024
Унаслідок обстрілу на Херсонщині постраждали дві людини - ОВА

Унаслідок обстрілу на Херсонщині постраждали дві людини - ОВА

08:54 28.06.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є жертва і поранені

08:24 28.06.2024
Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

07:38 28.06.2024
Окупанти вранці вдарили дронами по райцентру Нікополя

Окупанти вранці вдарили дронами по райцентру Нікополя

07:32 28.06.2024
У результаті обстрілів окупантами Пологівського району Запорізької області поранено двох людей

У результаті обстрілів окупантами Пологівського району Запорізької області поранено двох людей

07:19 28.06.2024
Окупанти за добу 32 рази обстріляли десять громад Сумської області

Окупанти за добу 32 рази обстріляли десять громад Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

З російського полону повернули ще десять українців, серед них Наріман Джелял - Зеленський

ОСТАННЄ

Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів і 57 артилерійських систем противника

У разі атаки Ізраїлю проти Лівану почнеться "війна на знищення" - представництво Ірану

РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі

29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У США виробники БпЛА просять Конгрес більше інвестувати у виробництво, щоб збільшити поставки в Україну - ЗМІ

У Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти числяться дві жінки - МВС

Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

Окупанти завдали по території України 61 авіаудар із застосуванням понад 100 КАБів - Генштаб

Від початку доби було 140 боєзіткнень, на покровському напрямку їхня кількість збільшилася до 37 - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА