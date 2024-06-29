Росіяни скидали боєприпаси з БПЛА на Нікополь, обстрілювали з артилерії

Російські війська скидали боєприпаси з БПЛА на Нікополь, завдавали ударів з артилерії, в результаті чого виникла пожежа, повідомив про результати обстрілу минулої доби голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Учора ввечері агресор бив по Нікополю та Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосував і БПЛА, з яких скидав боєприпаси. Там сталася пожежа, рятувальники вогонь загасили. Знищено господарську споруду, ще 2 - пошкоджено. Понівечено 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, теплицю, лінію електропередач", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Крім того, як повідомив Лисак, окупанти атакували Нікополь і з самого ранку. "Поцілили артснарядами. Загиблих і постраждалих немає", - уточнив він.

Окремо голова ОВА інформував про ситуацію після ракетного удару в Дніпрі.

"У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали розбитої багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 осіб", - зазначив він.

Також повідомив, що "вночі захисники неба знищили над Криворізьким районом ворожий шахед".