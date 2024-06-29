Окупанти за минулий день 36 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є поранений

Російські окупанти, використовуючи дрони, гелікоптери та артилерію, за день 36 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є поранений, повідомила військова обласна адміністрація станом на 21.00 п'ятниці, 28 червня.

"Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманська, Шалигінська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (18 вибухів), здійснив обстріл з використанням FPV дронів (5 вибухів). Внаслідок обстрілу поранено одну цивільну особу.

Крім того, найбільш інтенсивних ударів зазнали Середино-Будська громада - обстріл з використанням двох FPV дронів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), артобстріли (18 вибухів); Великописарівська громада - скинуто 18 мін, 1 вертоліт з території Росії здійснив пуск 1 ракет (НАР, 16 вибухів); Білопільська громада - обстріли з використанням FPV дронів (6 вибухів), артобстріли (16 вибухів); а також Новослобідська громада – ворог скинув 9 мін.