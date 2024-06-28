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17:45 28.06.2024

Зрозумілий і детальний план закінчення війни буде готовий цього року - Зеленський

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Зрозумілий і детальний план закінчення війни буде готовий цього року - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зрозумілий і детальний план закінчення війни з Росією на основі пунктів Формули миру буде розроблений і представлений уже цього року.

Як він наголосив, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції в Києві з президенткою Словенії, саме Україна вирішуватиме (як і коли вести переговори з РФ -ІФ-У).

"Але якби все залежало лише від України, жодної війни не було б. На жаль, окупант - Росія, і Путін захотів війни, і поки що він не хоче її закінчувати", - заявив Зеленський.

"Дипломатичний шлях, обраний Україною, - це наша ініціатива, тому що ми жертва в цій війні. Саміт миру минув. І наразі ми працюємо над трьома планами детально: енергетика, продовольча безпека та обміни (військовополоненими - ІФ-У). Я впевнений, що ці питання ми вирішимо. Зокрема, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом", - зазначив президент.

За його словами, щодо решти пунктів Формули миру Україна разом із партнерами також розробить і підготує сукупний план.

"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю (лідерів - ІФ-У) світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", - сказав він.

Паралельно, як зазначив Зеленський, Україна збільшує виробництво дронів, артилерії та РЕБ. "Тому що ми маємо бути сильними на полі бою. Тому що, якщо ви слабкі - це не тому, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку. І наразі ніхто (в Україні - ІФ-У) не хоче. Ми хочемо якраз миру. Але ми маємо бути сильними, і тому - розвиваємо наше виробництво, щоб бути сильними".

Це, за словами Зеленського, "необхідно, тому що Росія, крім сили, нічого не розуміє, а крім сильних - нікого не поважає".

"(Тому - ІФ-У) це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план і детальний план. І він буде готовий цього року", - підсумував Зеленський.

Теги: #війна #закінчення #план

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