У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16

У Данії вже закінчили підготовку 50 українців для обслуговування літаків F-16, більшість з них вирушили додому, щоб допомогти підготуватися до прийому перших винищувачів, повідомив командувач ВПС Данії Ян Дам телеканалу TV2.

Зазначено, що на початку цього тижня було оголошено, що до кінця року буде підготовлено близько 20 українських пілотів. Крім того, близько 100 українців буде підготовлено для виконання допоміжних завдань. Зокрема, це механіки, фахівці з озброєння та наземний персонал для українських авіабаз.

"Наразі ми закінчили навчання перших 50 людей, більшість з яких вирушили додому, щоб допомогти підготуватися до прийому перших винищувачів. Одразу після літніх канікул ми приступимо до наступних 50", - сказав Ян Дам.

Він додав, що перша команда пілотів ще не повністю підготовлена. "Ми ще не зовсім готові. Але перші пілоти вже дуже близькі до готовності", - зазначив командувач ВПС.

Водночас він закликав не покладати занадто великих сподівань на літаки. "На ці винищувачі покладають дуже великі сподівання. А нам, імовірно, слід бути більш реалістичними. F-16, звичайно, вплинуть, але це не буде переломним моментом. Ні цього місяця, ні найближчими місяцями", - сказав Дам.

Він наголосив, що для того, щоб літаки були ефективні на полі бою, необхідне довгострокове зміцнення українських ВПС, правильні боєприпаси та адаптація до складних бойових завдань.

"Моя рекомендація українцям: перш ніж розпочинати виконання ризикованих місій, потрібно добре освоїти використання цих літаків. І саме про це я говорю з командувачем ВПС України", - зазначив Ян Дам.

За офіційними даними, перший із 19 данських F-16 буде поставлено в Україну влітку. Зі свого боку командувач ВПС Данії не розкриває точних дат. "З міркувань оперативної безпеки я не можу сказати нічого більш точного. Але я очікую, що графіка буде дотримано. І що ви будете поінформовані, коли літаки будуть готові в Україні", - сказав Дам.